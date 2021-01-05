Adil Gevrek: 'Malatya'nın yaklaşık 30 milyon TL kaybı var'

Süper Lig'de oynanan Yeni Malatyaspor-Sivasspor karşılaşması sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, sahalarında oynadıkları her maçı kazanmak istediklerini ve bu hedefle sahaya çıktıklarını belirterek, “Karşılaşmanın ilk yarısında çok iyi olduğumuzu söyleyemeyiz ama bana göre ikinci yarı iyi oynadık. Aslında Sivasspor'da iyi oynadı. Çok heyecanlı bir maç oldu. Özellikle ikinci yarı biz çok baskılı oynadık. Golü de bulduk ama tabii galibiyet golünü bulamadık.

Bazen yenemiyorsan, yenilmeyeceksin. Bugün maç ortadaydı. Geçen sezon 1 puanın sıkıntısını çok yaşadık. Onun için 1 puan, 1 puandır. Artık önümüze bakacağız. İkinci yarıda oynadığımız futbolla inanıyorum ki çıkışımızı sürdürürüz. İyi bir takımımız var. Bazen istediğiniz sonuçları alamayabilirsiniz ama ikinci yarı iyi bir futbol oynadık. İnşallah bundan sonrada çıkışımızı sürdürürüz” ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu tarafından kadro dışı bırakılan Cueva'nın son durumuna ilişkinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Gevrek, “Cueva izinli, Türkiye'ye gelecek. Kendisiyle oturup, konuşacağız. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, teknik heyetimiz ve sportif direktörümüzle konuşup bir karar vereceğiz” dedi.

Erzurumspor yenilgisi sonrası teknik direktör Hamzaoğlu'nun ‘Oyuncular paralarını alamıyor' açıklamasına da açıklık getiren Başkan Gevrek, şunları söyledi:

“O açıklama farklı bir şekilde algılandı. Hocanın orada söylemek istediği aslında şu; Sezon başından buyana yayıncı kuruluşla ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. TFF ile defalarca toplantı yapıldı. Futbolcuların paraları ödenemiyordu, tabii bu sadece Malatya'nın değil bütün kulüplerin de sorunuydu. Hocamızın bu konuyu dile getirdiği gün futbolcuların ödenmeyen 1,5 maaşı vardı, şuan 2,5 maaşı var. Önümüzdeki günlerde ödeme yapılacak. Şu an baktığımızda bu iş çözülmüş gibi görünüyor. Ama aslında işin aslına bakılırsa bugün Malatya'nın yüzde 30 kaybı var.

Bütün kulüpler için böyle bir durum söz konusu. Sorun çözüldü ama bu bir çözüm değil. Malatya'nın yaklaşık 30 milyon TL'lik bir kaybı var, bu da ciddi bir sıkıntı. Zaten pandemi ve sıkıntılar var. Bütün Anadolu kulüplerinin gelirinin yüzde 90'ı buradan olduğu için bu bizim içinde sıkıntılı bir durum. Bizde bir kaynak bularak bu sıkıntıyı çözmeye çalışıyoruz. 30 milyon TL kaybın olduğu bir yerde ekonomik anlamda sıkıntımız var. Bu sıkıntıyı hep beraber aşmamız gerekiyor. Bizde kaynak, sponsor arıyoruz. Siyasetçi ve işadamlarımızla birlikte bu takıma sahip çıkmamız lazım. Geçen sene bunun acısını, sıkıntısını yaşadık ve üzüldük. Bu takım hepimizin ve herkesin destek olması lazım. O anlamda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız ile görüştük.

Ekonomik anlamda nasıl kaynaklar bulabiliriz diye görüştük, sağ olsun belediye başkanımızda elinden geleni yapacağının sözünü verdi. Biz işadamlarımıza gideceğiz, siyasetçilerimizle konuşacağız. İstişare yaparak hep birlikte bunu çözmemiz lazım. Çok büyük bir para mı lazım, bugün eğer 30 milyon kesilmemiş olsaydı bizim sıkıntımız bitiyordu. Bugün 30-40 milyon Malatya için bulunmayacak bir para değil ama yeter ki bir olalım, bu sıkıntıyı aşarız. Başka kulüplere baktığınız zaman biz yine iyi durumdayız. Çözülmeyecek bir durum değil ama herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor.”

Kaynak bulmak için gerekirse ara transfer döneminde teklif gelen futbolcuları dengeleri bozmadan satabileceklerini kaydeden Gevrek, “Teklif gelen oyuncularımız var. Tam net bir şey yok ama birkaç futbolcumuzla ilgili hem yurt dışı hem de yurt içinden teklif var. Önümüzdeki günlerde net bir şekilde değerlendireceğiz. Tabii kulübün menfaatini düşüneceğiz. Özellikle bu sezon en büyük sıkıntı ekonomik anlamda, bunu Allah'ın izniyle aşacağız” ifadelerini kullandı.

Erdal Akbuğa