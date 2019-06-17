Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Varlık Mahallesi 1508 Sokak içerisinde, iki grup arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Yaşanılan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Nebi T., isimli bir kişi vücuduna aldığı mermiler sonucunda yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayda tabanca ile bir kişiyi yaralayan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir