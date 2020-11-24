Adjust, Adobe Premier Partner Programı'na katıldığını duyurdu

Küresel uygulama pazarlaması platformu Adjust, Adobe Exchange programının bir parçası olarak, Adobe ile premier-seviyesi bir ortaklık ve teknoloji entegrasyonu yapacağını duyurdu.

Verilen bilgiye göre, mevcut ve yeni ortak müşteriler, mobil uygulama verilerini ek temas noktalarından toplanan verilerle birleştirerek, tüm kanallardaki kullanıcı yolculuğunu daha iyi görebilecek ve müşteri deneyimi analizlerini daha iyi yapabilecek. Bu durum, onlara yatırım getirisini maksimum düzeye çıkarmak ve daha iyi sonuçlar için verecekleri kararları daha bilinçli ve hedef odaklı almalarını sağlayacak. Şirketin Adobe Experience Cloud ile yaptığı yeni işbirliği, pazarlama, analitik, reklamcılık ve e-ticaret çözümlerini kapsıyor ve platformlar arasında direkt, sorunsuz ve güvenli bir veri entegrasyonu sağlıyor.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Adjust Partnerlik VP'si Andrey Kazakov, "Mobil pazarlamaya getirdiğimiz yeniliklerde bir öncü olarak, partner programında üst düzey bir iş ortağı olmaktan heyecan duyuyoruz. Dünyanın önde gelen şirketlerine eyleme geçirilebilir analitik, ölçümleme ve otomasyon çözümlerini sadece tek bir platformda sunuyoruz. Hem mevcut hem de yeni müşterilerimizin bu ortaklıktan sağlayacakları faydaları görmekten heyecan duyuyoruz" dedi.

Adobe Experience Cloud Strateji ve Platform Partnerleri Yöneticisi Cody Crnkovich ise şöyle konuştu:

"Müşteri alışkanlıkları pandemiyle beraber değiştikçe reklamverenler, mobil pazarlama harcamalarını uygulama gelirine ve müşteri yaşam boyu değerine bağlamakta daha büyük zorluklarla karşı karşıya kaldılar.Şirket olarak biz, reklamverenlere tüm kanallardaki mobil verileri görme, kampanya raporlaması otomasyonu ve reklam bütçelerini sahtecilerden koruma olanaklarını tek bir yerde toplayan iş ortağımız Adjust ile birlikte çalışmaktan çok mutluyuz".