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Adnan Oktar davasının firari ismi tarihi Kapalı Çarşı'da yakalandı

Adnan Oktar davasının firari ismi tarihi Kapalı Çarşı'da yakalandı
Adnan Oktar davasının firari ismi tarihi Kapalı Çarşı'da yakalandı

Adnan Oktar suç örgütü davasının firari isimlerinden Abdülkadir Erhan K., İstanbul'da tarihi Kapalı Çarşı’da yakalandı.

Alınan bilgilere göre, kamuoyunda “Adnan Hoca” olarak bilinen Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada dava kapsamında aranan firari Abdülkadir Erhan K., İstanbul Fatih'te yakalandı. Kapalı Çarşı girişinde İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz Pazartesi günü gerçekleştirilen uygulamada şüphe üzerine durdurulan Abdülkadir Erhan K. gözaltına alındı. Abdülkadir Erhan K.'nın örgüte maddi destek sağladığı ve örgütün silahlı üyesi olduğu belirtildi. Şüphelinin yürütülen incelemelerde Adnan Oktar suç örgütünde cinsel sömürü düzeni olarak kabul edilen “turnike” sisteminin bir elamanı olduğu tespit edildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Sadık Kahraman
 

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