İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin katıldığı mitingde intihar saldırısı

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin katıldığı mitingde intihar saldırısı
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin katıldığı mitingde intihar saldırısı

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Parvan vilayetinde katıldığı seçim mitinginde intihar saldırısı düzenlendiği, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Kabil’de meydana gelen patlamada ise 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani’nin katıldığı mitingde intihar saldırısı - Tıkla İzle

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Parvan vilayetinde katıldığı seçim mitinginde intihar saldırısı düzenlendi. Parwan Vali sözcüsü Waheeda Shahkaar yaptığı açıklamada, motosikletli canlı bombanın gerçekleştirdiği saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu belirtti. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Kabil'de patlama

Öte yandan, Afganistan'ın başkenti Kabil'in Ahmed Şah Mesud kavşağında ve ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu bölgede patlama meydana geldiği belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, silah seslerinin de duyulduğu saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.