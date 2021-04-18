Afganistan halkı ABD'nin ülkeden çekilme kararının zamanlamasından rahatsız

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz 14 Nisan'da "ABD'nin en uzun savaşını sona erdirme zamanı" ifadelerini kullanarak Afganistan'da bulunan ABD askerlerinin Dünya Ticaret Merkezi, İkiz Kuleler ve Pentagon'a yönelik terör saldırıların 20. yıl dönümü olan 11 Eylül 2021'e kadar tamamen çekileceğini duyurmuştu. NATO'dan yapılan açıklamada da, "Birliklerimiz birlikte Afganistan'a gitti, şimdi birlikte çıkıyoruz" denilmişti. Ancak ABD ve NATO'nun tarihi kararının zamanlaması, Afganistan halkının tepkisini çekti. Yabancı askerlerin Afganistan'dan çekilmesi ile ilgili Afgan halkı arasında "sorumlu geri çekilme" terimi konuşulmaya başlandı. Bu kapsamda halk, ülkedeki karışıklığın sona ermediğini ve güvenlik probleminin halen devam ettiğini vurgulayarak, ABD ve NATO'nun çekilmesi için "doğru zaman" olmadığını ifade ediyor.

"Yapılması gerekenler yapılmadı"

Başkent Kabil'de yaşayan 68 yaşındaki Shah Wali Khan yabancı askerlerin ülkeden geri çekilmesi kararına yönelik, "20 yıl önce ülkemize güvenliği sağlamak ve ülkemizi yeniden inşa etmeye geldiler. Ancak yapılması gerekenler yapılmadı. İnsanların durumu düzelmedi. Dış politikamızda komşu ülkelerle çok başarılı olamadık. İstediklerimiz ve ihtiyaçlarımız karşılanmadı" ifadelerini kullandı.

"İç savaşlar tekrar başlar"

ABD askerinin Afganistan'dan çekilmesi kararından endişe duyduğunu belirten Sayed Mohsen Jalis ise, "İç savaşlar tekrar başlar. Yine aynısı olur, tarih tekrarlanır. Kardeş, kardeşi öldürür. Taliban'ın hedefi de zaten ABD askerinin gitmesiydi ve bu hedefe ulaşıyorlar. İç savaşlar eskisi gibi yeniden tekrar edecek" dedi.

Afganistan'a sağlanan uluslararası mali yardımın doğru şekilde kullanılmadığını belirten halk, bu konuda ise hükümeti suçluyor.

Ülkedeki yoksulluk durumuna işaret eden Wazir Gul, "ABD'nin getirdiği parayı (yönetimdeki) birkaç hırsız çaldı. Ailelerine açtıkları banka hesaplarını doldurdular. Halkı bitirdiler" diye konuştu.

Afgan halkı ayrıca, ülkede çatışmaların sona ermesi ve barış sağlanması konusunda 24 Nisan'da başlayacak Afganistan Barış Süreci İstanbul Konferansı'ndan umutlu olduklarını belirtiyor.

Sultan Faizy

