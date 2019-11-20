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Afganistan'da helikopter düştü: 2 ABD askeri öldü

Afganistan'da helikopter düştü: 2 ABD askeri öldü
Afganistan'da helikopter düştü: 2 ABD askeri öldü

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Afganistan’da ABD birliklerine ait bir askeri helikopterin düştüğü ve 2 ABD askerinin öldüğü belirtildi.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Afganistan'da ABD'ye ait bir helikopterin düştüğü bildirildi. Açıklamada, kaza sonucu 2 ABD askerinin de hayatını kaybettiği ifade edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, ön raporlara göre kazanın düşman ateşinden kaynaklanmadığı aktarıldı.

Taliban tarafından yapılan açıklamada ise "Taliban mevzilerine yönelik operasyon düzenleme girişiminde bulunan Chinook tipi helikopter, Logar vilayetinin Çarh ilçesinde dün gece Taliban tarafından düşürüldü" denildi.
Afgan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Fawad Aman da Taliban'ın iddialarını reddederek, “Helikopter kazasının düşman ateşiyle bağlantısı yok. Afgan güvenlik güçleri mensuplarına zarar gelmedi” dedi.

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