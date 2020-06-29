İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 ölü

Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 ölü
Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 ölü

Afganistan'ın Helmand vilayetinde pazar yerine gerçekleştirilen roketli sadırı sonucu 23 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Helmand vilayetinin Sangin kasabasında bulunan pazar yerine yerel saatle 09.30 sularında roketli saldırı gerçekleştirildi. Helmand Valiliği ve Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada pazar yerine 4 roket isabet ettiği, ardından pazar yerinde bir aracın infilak ettirildiği bildirildi.

Saldırı sonucu en az 23 sivilin hayatını kaybettiği ve 15 sivilin de yaralandığı belirtildi. Helmand Valisi Muhammed Yasin'in saldırıya yönelik inceleme başlattığı aktarıldı. Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Sultan Faizy

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.