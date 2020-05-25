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Afrika için salgın uyarısı

Afrika için salgın uyarısı
Afrika için salgın uyarısı

Korona virüs salgınında en önemli şey elleri sabunla yıkamak. Ancak ne yazık ki Afrika’da susuzluk hakim olduğu için bunu yapmak pek de mümkün değil. Hal böyle olunca salgın için tehlike çanları çalıyor.

Virüsten korunmanın en etkili yolu sosyal mesafe ve ellerin sık sık yıkanması. Ancak Afrika'da bunları yapmak pek de mümkün değil.Zira kıta genelinde büyük bir susuzluk krizi hakim.

1,3 milyarlık Afrika nüfusunun yarısından fazlasının evinde su akmıyor. Afrikalılar, su ihtiyaçlarını ortak kullanılan kuyu ve tankerlerden sağlıyor.

İşte bu noktalardan virüs bulaşma tehlikesi oldukça fazla. Afrikalılar aldıkları suyu da öncelik olarak el temizliğinde değil bulaşık ve tuvalet temizliğinde kullanıyor.

Dünya Sağlık örgütü Afrika'nın salgının yeni merkezi olabileceği ve 300 bin kişinin virüsten ölebileceği uyarısında bulunuyor.

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