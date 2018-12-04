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Ağaoğlu'ndan Kulüpler Birliği bildirisi açıklaması

Ağaoğlu'ndan Kulüpler Birliği bildirisi açıklaması
Ağaoğlu'ndan Kulüpler Birliği bildirisi açıklaması

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği bildirisi hakkında konuştu.

TRT Spor'a telefonla bağlanan Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray dışında 17 takımın imzaladığı Kulüpler Birliği bildirisi hakkında konuştu.

Bildirinin farklı yayınlandığını açıklayan Ağaoğlu, "Bildirinin yayınlandığı saate kadar bize metin gelmedi. Bu kadar ifadeler yer aldığını bilmiyordum. Bize söylenen ve yayınlanan arasında farklar var. Fikret Orman'la konuştum. Karışıklık olduğunu söyledi. Kulüpler Birliği'nin bildirisinin metninin altında yer alan ifadeleri ağır buldum. Trabzonspor böyle ifadeler kullanmaz. Bildirideki üslup, Trabzonspor'un üslubu değil. Bizim görüşümüze değer verilseydi farklı bir bildiri ortaya çıkar, bu kadar tartışma olmazdı" dedi. 

Kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'a da değinen Başkan Ağaoğlu, "Burak Yılmaz bizim kontratı devam eden oyuncumuz. Kontratı devam eden oyuncularımızla niye yollarımızı ayırayım. Git mi diyeyim" şeklinde konuştu.

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