'Ağrı Dağı'ndaki dijital defile sonrası Sibirya'dan palto siparişlerinde artış yaşandı'

Türkiye'nin önemli tekstil pazarlama organizasyonlarından biri olan Dosso Dossi Fashion Show, İstanbul'da başladı. Pandemi sürecinde büyük bir durgunluk yaşayan hazır giyim sektöründe yer alan 100 markanın katılımı ile gerçekleştirilen Dosso Dossi Fashion Show'a yabancı alım heyetleri büyük ilgi gösterdi. Markanın fiziki olarak pandemi sonrası ilk kez gerçekleştirdiği fuarda katılımcılar sosyal mesafe ve maske gibi kurallara dikkat etti.

Ağırlıklı olarak Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan ve Orta Doğu ülkelerinden gelen yaklaşık bin alıcı, verdikleri siparişlerle hazır giyim sektöründe yaklaşık 15 bin tekstil işçisine de umut oldu.

“Sibirya'dan talep patlaması yaşanıyor”

İstanbul fuarı öncesinde 2020-21 kış kreasyonlarının yer aldığı dijital defilenin çekimlerinin Ağrı Dağı'nda gerçekleştirildiğini belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, 50 ülkede yapılan tanıtımlardan hızlı bir dönüş sağlandığını söyledi.

Eraslan sözlerine şöyle devam etti: “Geçtiğimiz günlerde Ağrı Dağı eteklerinde çekilen dijital platform defilesinin tekstil sektörünün canlanmasına olumlu etkisi oldu. Dijital defile dünya genelinde yayın yapan moda ve müzik kanalları aracılığıyla 50 ülkede gösterildi. Bizimle sürekli alışveriş bağı bulunan 5 bin kişilik alıcı grubuyla da paylaşıldı. Bu süreçte en çok dikkatimizi çeken ise yaklaşık 30 milyon insanın yaşadığı Sibirya'dan gelen talepler oldu. Ağırlıklı olarak kış mevsiminin hüküm sürdüğü Sibirya Yarımadası'nda özellikle Kamçatka bölgesinden ciddi anlamda palto talebi geldi. Antalya'da her yıl düzenlediğimiz fuara bu bölgeden gelen alıcıların yanı sıra online toptanda yeni alıcıların da eklenmesi dikkatimizi çekti. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 200'lük bir artış söz konusu. Yaptığımız dijital defile, online toptan kanalımızı oldukça hareketlendirdi. 30 ülkeden, yaklaşık 200 şehirden dijital ortamda sipariş alıyoruz. Fuar süresince dijitalde yaklaşık 10 bin ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyoruz ”.

“15 bin tekstil işçisine umut oldu”

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin özellikle ihracat ağırlıklı üretim yapan tekstil markalarına olumsuz etkisinin büyük olduğunu belirten Eraslan, İstanbul'u özellikle seçtiklerini belirtti.

Pandemi sürecindeki ilk organizasyonlarını gerçekleştirdiklerini belirten Eraslan, ‘'Bununla birlikte hem firma hem de müşterilerimize umut kapısı olduk. Pandemi sürecinde gerek fabrikalarını kapatmış gerekse mağazalarını kapatmış insanlar biraz olsun ticarete dönmek istiyorlar. Bu organizasyonla birlikte müşterilere ticaret yapabilecekleri bir ortam oluşturduk. Daha önceden büyük mankenlerin geldiği organizasyonlarımız olmuştu. Yine bu tür organizasyonları yapacağız. Pandeminin bitmesiyle birlikte tekrar eski ritmimizi alacağız. Tüm enerjimizle işlerimize devam ediyoruz. Fuardaki sıcak alışverişin yanı sıra yıl içindeki tekrar siparişlerle birlikte 15 milyon dolarlık bir ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Bu da ihracat ağırlıklı üretim yapan markalar ile ekmeğini bu sektörden kazanan iplikçiden düğmeciye, kumaşçıdan ütücüye kadar yaklaşık 15 bin tekstil emekçisinin yeniden iş hayatında aktif olması anlamına geliyor” şeklinde konuştu.

Gelemeyenlere online satış hattı

Pandemi nedeniyle sınırlı uçuş imkanları dolayısıyla Türkiye'ye gelemeyen alıcılar için de fuar alanında özel bir ekip kuruldu. Teknolojinin tüm imkanları kullanılarak ddfs.com üzerinden online satış kanallarına ağırlık veren ekip üyeleri, alıcılarla canlı bağlantıya geçerek stantlardaki ürünleri bizzat incelemelerini sağladı.

24 Eylül'e kadar açık olacak fuar tekstil sektöründen davetlilerini bekliyor olacak.

Murat Ergin - Muhammed Fırat Aksoy