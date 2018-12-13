Ağrı'da tırlar yolda mahsur kaldı

Ağrı'da dün sabah saatlerinden bu yana kar yağışı ve fırtına etkili oldu. Orta Asya ülkelerinden gelen çok sayıda tır Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Taşlıçay ilçesi Aşağı Esen köyü mevkiinde Türkiye ile İran'ı birbirine bağlayan E 100 karayolunda mahsur kaldı. İlerlemekte güçlük çeken ve kayan tırlar nedeniyle Doğubayazıt-Ağrı karayolu ulaşıma kapandı. Karayolunda yaklaşık 2 kilometre araç kuyruğu oluştu. Karayolunda çalışma başlatan ekipler bir saat süren çalışmanın ardından yolu tekrar ulaşıma açtı.

Abdullah Söylemez