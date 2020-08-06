Ağustos ayı sosyal medyanın en başarılı markaları açıklandı

Yaz mevsimini koronavirüs etkisiyle yaşadığımız bu günlerde, tatilcilerin sayısı artsa da evde kalmayı tercih edenler hâlâ azımsanamayacak kadar çok. Evde geçirilen süre ile paralel olarak sosyal medya kullanımını da gittikçe artırmış durumda. Markalar, gelenekselden dijital kanallara yönelen tüketicilerle buluşmak için sosyal medyanın önemini her gün daha çok fark ederken, sosyal medya için sürekli daha fazla zaman ve bütçe ayırıyor.

Peki, sosyal medyaya verilen bu emeğin meyvelerini çok hangi markalar topluyor? Bir ay boyunca paylaşım yapan 54 bin sosyal medya hesabını inceleyen sosyal medya endeksi SocialBrands, sosyal medyanın bu ayki marka birincilerini açıkladı. Her ay Türkiye'nin en kapsamlı sosyal medya performansı incelemesiyle markaların performanslarını istatistiksel verilere göre tarafsızca değerlendiren SocialBrands, ağustos ayının en başarılı markasını Netflix olarak açıkladı.

Sosyal medyada ağustos ayının en iyileri: Netflix, English Home ve Koç Holding

1-31 Temmuz dönemine ait verilere göre; Netflix sergilediği sosyal medya performansıyla SocialBrands ağustos ayı Top100 listesinin zirvesinde yer alan marka oldu. Platformunda yer alan içerikleriyle ilgili yaptığı eğlenceli iletişimi ve dizilerin yeni sezonuna dair tanıtım paylaşımları markayı öne çıkardı.

Tüm kanallarda ürünlerine yönelik tanıtım içerikleriyle ay boyunca etkileşim istikrarını sürdüren English Home listenin ikinci sırasında yer alırken, Top100 listesinin üçüncü markası Koç Holding oldu.

SocialBrands ağustos ayı Top100 listesinde ilk 10'da yer alan diğer markalar ise sırasıyla Kelebek Mobilya, Baykar Savunma, Anadolu Üniversitesi, Samsung, İnci Akü, Nef ve Madame Coco oldu.

54 bin sosyal medya hesabı, 2 milyon ileti ve 1 milyardan fazla etkileşim incelendi

Sosyal medya takip platformu BoomSonar tarafından sunulan SocialBrands Top100 listesi, her ay olduğu gibi ağustos ayında da markaların performanslarını 30'dan fazla istatistiksel kritere göre değerlendirdi. Liste, markalara ait 54 bin 234 hesaptan paylaşılan 2 milyon 34 bin ileti ve 1 milyar 906 milyon kullanıcı etkileşiminin SocialBrands algoritması tarafından teker teker incelenmesiyle hesaplanıyor.

Türkiye'nin kapsamlı sosyal medya endeksi: SocialBrands!

SocialBrands, markaların sosyal medya performanslarını tarafsız ve tamamen veriye dayalı şekilde ölçümleyen Türkiye'nin tek sosyal medya marka endeksidir. BoomSocial verilerine dayanarak analizlerini yapan SocialBrands; markalara ait Facebook, Twitter ve Instagram'da yer alan 54 binden fazla hesabın performansını aylık dönemlerde, hem diğer markalara hem de kendi sektörüne kıyasla ölçümler.

Siz de markanızın sosyal medya performansını inceleyebilir, sosyal medyadaki hamlelerinizi rakiplerinizle kıyaslayabilirsiniz.

