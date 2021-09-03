Ağustos ayında Ece Mumay en çok dinlenen yerli sanatçı oldu

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'un ağustosta en çok dinlenenler listesi açıklandı. Kullanıcılarına zengin bir arşiv ve müzik dinleme keyfi sunan platformda, yerli albümler kategorisinin lideri, Uzi'nin ‘Kan' isimli albümü oldu. Rap'in önemli isimlerinden Uzi'ye martta yayınlanan dokuz şarkılık albümünde Mavi, Eko Fresh, Critical ve Stap eşlik etti. Ağustosta en çok dinlenen yerli sanatçılar ve en çok dinlenen yerli single'lar listesinde ilk sırada, başarılı cover'ları ve kendi kanalında yayınladığı şarkılarıyla müzik piyasasında zirveye yerleşen Ece Mumay yer aldı.

Ağustosta en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde Uzi'nin ‘Kan' albümünü Ziynet Sali'nin ‘Yaşam Çiçeği' ve Ebru Yaşar'ın ‘Gel De Sevme' albümleri takip etti. En çok dinlenen single'larda ise Ece Mumay'ın ‘Peri' single'ının ardından Bilal Hancı ve Mustafa Ceceli'den ‘Rüzgar' ile Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'tan ‘Sevmedim Deme' parçaları yer aldı. En çok dinlenen yerli sanatçılarda ise Ece Mumay'ı Uzi ve Hadise izledi.

En çok dinlenen yabancı albümü Happier Than Ever oldu

Muud'un yabancı albümler kategorisinin zirvesinde Grammy ödüllü genç yıldız Billie Eilish'in ikinci albümü ‘Happier Than Ever' yer alırken The Weeknd de en çok dinlenen yabancı sanatçılar listesinde bir numaraydı. Dünya listelerinde uzun süre ilk sırada yer alan ve rekor dinleyiciye ulaşan Kanadalı pop şarkıcısı, söz yazarı ve prodüktör The Weeknd'i Billie Eilish ve INNA takip etti.

Muud'un 10'ar sanatçıdan oluşan ağustos ayının en çok dinlenenleri şöyle:

En çok dinlenen yerli albümler

Uzi - Kan

Ziynet Sali - Yaşam Çiçeği

Ebru Yaşar - Gel De Sevme

Zeynep Bastık - Zeynodisco

Buray - Başka Hikayeler

Sibel Can - Hayat

Gazapizm - HİZA

Kahraman Deniz - 6

Merve Özbey - Devran

Haluk Levent - Vasiyet

En çok dinlenen yerli single'lar

Ece Mumay - Peri

Bilal Hancı, Mustafa Ceceli - Rüzgar

Kurtuluş Kuş, Burak Bulut - Sevmedim Deme

Burak Bulut, Mustafa Ceceli, Kurtuluş Kuş - Leyla Mecnun

Burak Bulut, Kurtuluş Kuş - Nabız

Hadise - Hay Hay

Merve Özbey - Yerle Yeksan

Uzi - Krvn

Derya Uluğ - Kanunlar Gibi

Sefo - Bilmem Mi?

En çok dinlenen yerli sanatçılar

Ece Mumay

Uzi

Hadise

Mustafa Ceceli

Kurtuluş Kuş

Burak Bulut

Merve Özbey

Zeynep Bastık

Demet Akalın

İkilem

En çok dinlenen yabancı albümler

Billie Eilish - Happier Than Ever

Maneskin - Chosen

The Weeknd - The Highlights

INNA - Nirvana

Halsey - If I Can't Have Love, I Want Power

Olivia Rodrigo - SOUR

Dennis Lloyd - Some Days

Doja Cat - Planet Her

Harry Styles - Fine Line

Maroon 5 - JORDI [Deluxe]

En çok dinlenen yabancı single'lar

The Weeknd - Take My Breath

Maneskin - Beggin

Billie Eilish - Happier Than Ever

INNA - Flashbacks

SAINt JHN - Roses [Imanbek Remix]

INNA - Maza

Lil Nas X & Jack Harlow - INDUSTRY BABY

Maneskin - I WANNA BE YOUR SLAVE

Harry Styles - Watermelon Sugar

The Weeknd - Blinding Lights

En çok dinlenen yabancı sanatçılar

The Weeknd

Billie Eilish

INNA

Maneskin

Halsey

Doja Cat

Olivia Rodrigo

Justin Bieber

Rihanna

Shakira