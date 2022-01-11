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Ahmet Çalık neden öldü? Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık kimdir?

Ahmet Çalık neden öldü? Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık kimdir?
Ahmet Çalık neden öldü? Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık kimdir?

Ahmet Çalık neden öldü? Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık kimdir? Konyaspor'da oynayan futbolcu Ahmet Çalık hayatını kaybetti. Milli takım formasını da terleten Çalık geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olmuştu.

Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti! - Foto Galeri

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un stoper mevkiinde oynayan futbolcusu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlü ölümü spor dünyasını derinden etkilerken Ahmet Çalık neden öldü, kimdir soruları da merak edildi.  Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan Ahmet Çalık, kimdir, kaç yaşında, neden öldü? İşte tüm detaylar... 

Ahmet Çalık kimdir?

Futbolcu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazasında vefat etti. 27 yaşındaki Çalık, futbola 2004 yılında Gençlerbirliği altyapısında başlamıştı. 2011'de profesyonel olup A takıma yükseldi. 2016-17 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer oldu. Ekim 2020'de ise Konyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

MİLLİ TAKIM FORMASI DA GİYDİ

17 yaş altı milli takımdan itibaren sıklıkla milli takımlara çağrılan Ahmet Çalık, 3 kez Türkiye U-16, 14 kez Türkiye U-17, 6 kez Türkiye U-18 16 kez Türkiye U-19 ve 6 kez de Türkiye U-20 forması olmak üzere toplam 45 kez millî formayı giydi, 3 gol kaydetti.

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