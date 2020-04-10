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Ahmet dede, Mehmetçiği asker selamı ile karşıladı

Ahmet dede, Mehmetçiği asker selamı ile karşıladı
Ahmet dede, Mehmetçiği asker selamı ile karşıladı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Til köyünde yaşayan 77 yaşındaki Ahmet Gemi'nin, maaşını getiren Mehmetçiği asker selamı ve tekmil vererek karşılaması duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Ahmet dede, Mehmetçiği asker selamı ile karşıladı - Tıkla İzle

Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastaların dışarı çıkmalarının yasaklanmasının ardından 77 yaşındaki Ahmet Gemi maaşının çekilmesi için köy muhtarını aradı. Vefa destek grubundaki jandarma ekipleri ilçe merkezinde bulunan banka şubesinden Ahmet Gemi'nin maaşını çekip, köye gitti. Köydeki evine jandarma ekiplerinin geldiğini gören Ahmet dede, jandarma ekiplerini 56 yıl önce Hatay Serinyol'da askerlik yaparken komutanlarına verdiği tekmille karşıladı.

Yıllar önce ezberlediği jandarma marşını da okuyan Ahmet Gemi, ekiplere teşekkür etti. Ahmet dedenin o anları, jandarma ekiplerince cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Coşkun Sağlamdin
 

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