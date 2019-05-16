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Ahmet Dede'nin yaşını duyanlar kulaklarına inanamıyor

Ahmet Dede'nin yaşını duyanlar kulaklarına inanamıyor
Ahmet Dede'nin yaşını duyanlar kulaklarına inanamıyor

Aydın’ın Germencik ilçesinde yaşayan ve 124 yaşında olduğu belirtilen Ahmet Akgün, enfeksiyon kapınca hastaneye kaldırıldı.

 Atatürk Devlet Hastanesi'nde sağlık görevlilerinin üzerinde titrediği yaşlı şahıs tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. Bir asrı geride bırakan yaşlı şahıs Ahmet Akgün bugüne kadar doğal beslenme ve tarımsal faaliyetlerde bulunarak sağlığını koruduğunu belirterek, “Uzun ve sağlıklı yaşamanın en önemli şartı doğal beslenmek ve sürekli hareket etmek” dedi. 

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde doğup büyüdüğünü ve yaklaşık 40 yıl önce çocukları ile Aydın'ın Germencik ilçesine yerleştiğini belirten Ahmet Akgün, hayatı boyunca doğal yaşamaya gayret ettiğini söyledi. Akgün, “İnsanlar kendi kendilerine hayatlarına ve sağlıklarına zarar veriyor. Her şeyin aşırısı kötü. Vaktinde yatıp vaktinde kalkan, helal yoldan vaktinde yiyip-içen kişi şifa bulur. Günümüz insanları akşam yatmasını, sabah kalkmasını bilmiyor. Sofraya oturdu mu doymasını bilmiyor, kışın yaz sezonunun sebze ve meyvesini taze olarak tüketerek kimse sağlık bulamaz. Aslında sağlık için uymamız gereken en önemli kural sünnete uygun yaşamak” diyerek sağlıklı yaşamak isteyenlerin doğal yaşamasını tavsiye etti. 

Kendisinin 80'e merdiven dayadığını ve babasının gerçek yaşının 124 olduğunu belirten Ahmet Akgün'ün oğlu Abdülkadir Akgün, “Babam 38-40 yaşlarında evlenmiş. Yaklaşık 40 yıl önce de Ağrı'dan Aydın'a göç ettik. Halen bir saat gibi vaktinde yatar vaktinde kalkar vaktinde yer içer. Namazları cemaatle kılmaya özen gösterir” diyerek babasının doğal beslenmeye ve sürekli ter atacak şekilde çalışmaya özen gösterdiğini söyledi.  

İbrahim Kılınç
 

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