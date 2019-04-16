Ahmet Kural'ın avukatlarından mahkemeye “kanlı gömlek” başvurusu

Ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddialarına ilişkin dava dosyasında yeni bir gelişme yaşandı Ahmet Kural'ın avukatları Ahmet Kurutluoğlu ve Sibel Aydın, davanın görüldüğü İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ne Sıla'nın olay günü giydiği kanlı gömleğin incelenmeden geri verildiğine ilişkin dilekçe sunarak gömleğin incelenmesini talep etti.

Sıla'nın avukatı kanlı gömleğin iadesini talep etti

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ne Ahmet Kural'ın avukatlarınca sunulan dilekçede Sıla Gençoğlu'nun avukatının duruşmadaki beyanında “Her ne kadar dilekçemizin ekinde müştekinin darp gördüğü sırada, üzerinden bulunan kıyafetlerin gördüğü darbın etkisi dolayısıyla yırtıldığından, dosyada delil olarak bulunması için sunmuş isek de adli emanette bulunmasına ve incelemesine gerek bulunmadığından darp hususunda doktor raporunun ve fotoğrafların darba esas teşkil ettiğinden bu delillerin esas alınmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştuğunu ve gömleğin teslimini talep ettikleri anlatıldı.

Gömlek müştekiye iade edildi

Ahmet Kural'ın avukatlarınca mahkemeye sunulan dilekçenin devamında, müştekinin büyük bir telaşla ve daha savcılık incelemesi yapılmadan kanlı ve yırtık olduğu iddia edilen gömleği aynı gün iade aldığı aktarıldı. Kural'ın avukatları gömleğin yırtık, kanlı ya da bazı şahitlerin ifade ettiği gibi düğmelerinin kopuk olup olmadığına ilişkin bir bilgi olmadığını ifade etti.

"Gömleğin iade nedeni belirlenmeli"

Bu gömleğe ilişkin bir fotoğrafın müşteki avukatı tarafından savcılığa sunulduğu ifade edilen dilekçede, görüntüsü sunulan gömleğin olay günündeki gömlek olup olmadığına ilişkin bilginin net olmadığı aktarıldı. Dilekçede ayrıca gömleğin o gömlek olması durumunda savcılıktan iade alınma nedeninin belirlenmesi gerektiği ifade edildi.

Kural'ın avukatları dilekçede olayın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini söyleyerek kan lekesinin soruşturma sürecinde önemli bilgiler verebilecek bir kanıt niteliği taşıdığını aktardı.



Avukatlar davanın mahkemesinden soruşturmayı yürüten ve iddianameyi hazırlayan savcılığa müzakere yazılarak beyaz gömlek üzerinde inceleme yapılıp yapılmadığının ve eğer inceleme yapıldıysa gömlekteki kanın kime ait olduğuna dair test yapılıp yapılmadığını sorulmasını talep etti. Kural'ın avukatları ayrıca gömlekte inceleme yapılmadıysa neden yapılmadığının savcılığa sorulmasını da istedi.