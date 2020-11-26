Ahmet Nur Çebi: 'Fenerbahçe'nin şampiyon ilan edilmesi en büyük motivasyonumuz'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Covid-19 virüsünün futbolda en çok teknik adamları etkilediğini belirterek sözlerine başlayan Çebi, “Yapılan bütün hazırlıklar, çalışmalar, bir pozitif sonuçla tepetaklak oluyor. Benim Ümraniye'ye gidişim kadar normal bir durum olamaz. Türkiye'deki en önemli konulardan birisi derbiler. Taraftarların keyif aldığı, daha çok önemsediği mücadeleler. Fenerbahçe bizim ezeli rakibimiz. Rekabet sahalarda, dışarıda ise dostluk olacak. Bütün başkanlar olarak bunları vurguluyoruz. 2 tane konuya değinmek istiyorum. Bu tür derbilerde hakem konusu öne çıkar.

Yine bu maçla ilgili bir hakem konusu var. Genç bir hakem var. Başarılı olmasını ve hata yapmamasını diliyorum. Maç bittikten sonra hakem konularının gündem dışında kalmasını diliyorum. Genç hakemleri destekleyen bir başkan olarak bunları defalarca söyledim. Gelecek hakem arkadaşın, Fenerbahçe ile ilişkisi olan şirketlerde çalıştığı söyleniyor. Bunların benim için şu anda hiçbir önemi yok. Ben maçın sonucunda hakemin başarısını tartışırım. Umuyorum ki hakemin başarısının tartışılmadığı bir maç olur. Hataların olmadığı ve konuşulmadığı bir maç olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu algıyı kıracağız”

Özellikle medyadaki yorumcuların sezon başında Fenerbahçe'yi şampiyon ilan ettiğini sözlerine ekleyen Ahmet Nur Çebi, “Sezon başından bu yana Fenerbahçe, bazı medya mensupları tarafından transferleri nedeniyle şampiyon ilan edildi. Bu hafta maçı kazanarak bunun böyle olmadığını ve Beşiktaş'ın da yarışın içinde olduğunu kamuoyuna göstermek istiyoruz. Yapılan transferler, fiyatlarıyla ve adetleriyle bir takımın sezon başında şampiyon ilan edilmesini gerektirmiyor.

Bazı medya mensuplarının bu anlamda tutumunun yanlış olduğunu söylemek istiyorum. Son maç oynandığında ve son düdük çaldığında matematiksel olarak şampiyon ilan edilir. Bu algıyı yıkacağız. Bu anlamda bu maç çok önemli. Fenerbahçe bu senenin şampiyonudur, Beşiktaş iyi transfer yapamadı, yarışın içinde olmayacak algısını yıkmak en büyük arzumuz” diye konuştu. Beşiktaş'ın 15 yıldır Kadıköy'de galibiyet alamamasıyla ilgili de konuşan Çebi, “Her şeyin bir başlangıcı vardır. Bu Pazar günü böyle bir başlangıç olacağını hissediyorum. Beşiktaş, hocasıyla, oyuncusuyla iyi bir takım. Bu bir motivasyon olur mu, hiç aklıma gelmedi. Futbolcuların bunu bildiğini sanmıyorum. Motivasyon olarak değerlendirilebilir ama böyle bir motivasyona ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Şampiyon ilan edilen bir takım ve bu sezon hiçbir şey yapamayacağı söylenen bir Beşiktaş olması, futbolcular adına en büyük motivasyon olacaktır. Futbolcular zeki insanlardır ve burada ne anlatılmak istendiğini görüp vazifelerini yerine getirecektir” diye konuştu.

“Özel bir prim olmayacak”

Geçtiğimiz sezonun son haftalarında iç sahada alınan Fenerbahçe derbisinde Caner Erkin'in asist yapıp Gökhan Gönül'ün gol attığı ve bu 2 futbolcunun şu anda Fenerbahçe forması giydiği hatırlatılan Ahmet Nur Çebi, “Profesyonel futbolcular. Bu şekilde kazanmış olmamız bizim için yeterli. O dönem Beşiktaş forması giyiyorlardı ve maçın galibi Beşiktaş oldu. Geçmişte bunu yapmış olmalarının tekrar yapıp yapmayacağını maç oynamadan göremeyiz” dedi. Son olarak derbi için herhangi bir galibiyet primi olmayacağını söyleyen Çebi, “Maç bittikten sonra zaman zaman yöneticiler olarak yaptığımız değerlendirmeler sonucu verdiğimiz primler oluyor ama maçlardan önce futbolcuları motive etmek için prim verdiğimiz doğru değildir” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan

