Ahmet Nur Çebi ve Hasan Şaş, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler açıklandı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi sosyal medya ve internet sitesindeki açıklamalar, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş ise Alanyaspor maçındaki 'hakareti' nedeniyle PFDK'ya sevk etti. Fenerbahçe Kulübü de, Kırklarelispor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Yapılan sevkler şu şekilde:

"Fenerbahçe Kulübü'nün 11.02.2020 tarihinde oynanan Fenerbahçe -GMG Kırklarelispor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve ‘talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 6/13. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü antrenörü Hasan Gökhan Şaş'ın 12.02.2020 tarihinde oynanan Galatasaray -Aytemiz Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki ‘hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 14.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü görevlisi Teoman Eriş'in 12.02.2020 tarihinde oynanan Galatasaray -Aytemiz Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü'nün 13.02.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde ve sosyal medya hesabında yayınlanan ‘sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 13.02.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde ve sosyal medya hesabında yayınlanan ‘sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine verilmiştir."