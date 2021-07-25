Aileler 694 gündür evlatlarına kavuşmak için nöbet tutuyor

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 694'üncü gününe girdi.

Adana'da kaldıkları dönemde dağa kaçırılan kızı için evlat nöbetine katılan baba Necmettin Biçer, kızına ‘teslim ol' çağrısı yaptı.

Biçer, "HDP il binası önünde eylemimizi sürdürüyoruz, 14 bayramdır buruk bayram kutluyoruz. Dağa giden kandırılıp ve beyni yıkanmış çocuklara sesleniyorum, gelin hiç olmazsa güvenlik güçlerine teslim olun. HDP'liler çocuklarıyla bayramlarını kutluyorlar, siz de dönün anne ve babalarınızla kutlayın. Bu ülke hepimizin bizi birbirimizden ayıramazlar, gitmeyin devlet size bir şeyler yapar diyorlar ama devletimiz adalet ülkesidir, siz geldiğinizde devletimiz sizi bize verecektir. Gelenler ailelerine kavuştular siz de gelin hiç kimsenin yalanlarına kanmayın" dedi.

Murat Başal

