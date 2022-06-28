Ailelerin evlat nöbeti bin 30'uncu gününde

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP İl binası önünde başlattıkları oturma eylemi bin 30'uncu gününde. Şadin Elhaman, 5 yıl önce kaybolan oğulları Bayram için eyleme devam ettiğini ve çocuğunu beklediğini söyledi. Elhaman, "2017'de HDP tarafından oğlum PKK'ya teslim edildi. O günden beri çocuğumdan haber alamadım.

Bir haber alana kadar HDP'nin kapısından ayrılmayacağım. Nereye giderlerse gitsin onların peşini bırakmayacağım. Biz, burada her gün oturuyoruz, çocuklarımızdan haber alamıyoruz. Artık çocuklarımızdan bize bir haber versinler. Bayram, neredeysen Türk devletine ve askerine sığın, gelip teslim ol. Allah'ın izniyle bir gün bile ceza yok, yeter ki gel teslim ol” dedi.

Murat Başal



