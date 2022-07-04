Ailelerin evlat nöbeti bin 36'ncı gününde

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi bin 36'ncı gününde. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in 2015 yılında terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığını ileri süren baba Abdullah Demir, evladına ‘teslim ol' çağrısında bulundu. Demir, “Evlatlarımız için burada bekliyoruz. 13 bayramdır göremedik, yine bayram geldi. 37 çocuk gelip teslim oldu. Devlet bir kelepçe vurmadan anne ve babalarına teslim etti. Sende kaç gel Türk adaletine teslim ol; bu hasreti yaşayalım” dedi.

Murat Başal

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