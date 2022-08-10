Ailelerin evlat nöbeti bin 72'nci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 72'nci gününe girdi. 8 yıl önce evladı Abdurahman'ın lise arkadaşları ile birlikte PKK'nın kucağına düştüğünü söyleyen anne Zeliha Yaşa, oğlunun geri gelmesini istedi. Yaşa, "Oğlum için buraya geldim, o gelmeden buradan gitmeyeceğim.

PKK ve HDP'ye sesleniyorum. Oğlumu bıraksınlar, biz onu çok özledik. 8 yıldır gitmiş haber yok. Sen neredesin? Eve dön, ceza yok, kimse sana bir şey yapamaz. Amerika ve Rusya'nın bekçiliğini yapıyorsunuz. Sesimizi duyuyorsan dağda mağarada ne işin var, sen okul okuyordun, neden oraya gittin? HDP sizi kandırmış, PKK'ya satmış onları dinlemeyin. Aç ve susuz oralarda ne yapıyorsunuz? Seni bekliyorum, evine dön” dedi.

Murat Başal