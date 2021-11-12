Ailesi samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in odasının kapılarını açtı

Ankara'da yaşayan 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, işi gereği gittiği İstanbul'da psikolojisi bozuk olduğu ileri sürülen Can Göktuğ B.'nin (27) samuray kılıçlı saldırısı sonucu vahşice katledildi.

Zanlı kısa süre içerisinde polis tarafından yakalanırken, genç mimarın cenazesi memleketi Ankara'da toprağa verildi. Kederli ailesi, Yenimahalle'deki evlerinde Cengiz'in odasının kapılarını açtı.

Cengiz'in odasında yatağı, dolabı, komodini, askılığı ve kişisel eşyaları yer alırken, yatağının üzerine bir de çiçek bırakıldığı gözlendi.

Sadettin Aliusta



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