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Ailesi samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in odasının kapılarını açtı

Ailesi samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in odasının kapılarını açtı
Ailesi samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in odasının kapılarını açtı

İstanbul’a iş seyahati sırasında akli dengesi yerine olmadığı iddia edilen bir kişinin samuray kılıçlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden Başak Cengiz'in ailesi, genç kızın odasının kapılarını açtı.

Ailesi samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz’in odasının kapılarını açtı - Tıkla İzle

Ankara'da yaşayan 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, işi gereği gittiği İstanbul'da psikolojisi bozuk olduğu ileri sürülen Can Göktuğ B.'nin (27) samuray kılıçlı saldırısı sonucu vahşice katledildi.

Zanlı kısa süre içerisinde polis tarafından yakalanırken, genç mimarın cenazesi memleketi Ankara'da toprağa verildi. Kederli ailesi, Yenimahalle'deki evlerinde Cengiz'in odasının kapılarını açtı.

Cengiz'in odasında yatağı, dolabı, komodini, askılığı ve kişisel eşyaları yer alırken, yatağının üzerine bir de çiçek bırakıldığı gözlendi.

Sadettin Aliusta
 

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