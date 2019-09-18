Ak-Kim, inovasyonun 'ulusal şampiyonu' oldu

Bu sene on ikincisi gerçekleştirilen Avrupa İş Ödülleri'nde, 1977 yılında kurulan ve bugün geniş ürün yelpazesi ile beş kıtada hizmet veren Türkiye'nin öncü kimya şirketlerinden Ak-Kim, 4 bine yakın Türk şirketi arasından Avrupa İş Ödülleri'nde inovasyon kategorisinde 'ulusal şampiyon' seçildi. Avrupa'ya finalist olarak giden tek Türk kimya şirketi olan Ak-Kim, son aşamada Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

"Türkiye'nin geleceğine değer katmaya devam ediyoruz"

Ak-Kim'in ulusal şampiyon seçilmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirten Ak-Kim Genel Müdürü Onur Kipri, “Geniş ürün yelpazemizle ve yaptığımız projelerimizle dokunduğumuz tüm hayatlara en iyisini vermeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin geleceğine değer katmak için verdiğimiz çabaların Avrupa İş Ödülleri gibi önemli bir platformda ödüllendirilmesi ve Türk kimya şirketi olarak tek temsilci olmak bizim için çok onur verici. Ak-Kim olarak bundan sonra da daha iyisini yapmaya devam edeceğiz” dedi.