AK Parti Gençlik Kolları üyesi genç, kazada hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Tosya'da Sekiler Köyü mevkiinde ilçeye gelmekte olan 32 yaşındaki Hüseyin Acar yönetimindeki 37 KG 502 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen R.Ç. idaresindeki 34 DP 2920 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin Acar ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Hüseyin Acar, Tosya Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. Acar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tosya'da Huzurevi'nde çalıştığı öğrenilen Hüseyin Acar'ın AK Parti Tosya İlçe Gençlik Kollarında da görev aldığı öğrenildi.



Mehmet Ünsal

