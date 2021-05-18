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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan Akşener'e çok sert tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan Akşener'e çok sert tepki
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan Akşener'e çok sert tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı ifadeleri kınayarak, “Her zaman dünya mazlumlarının yanında olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile çocuk katili Netanyahu’yu aynı kefeye koymak en hafif tabirle; hadsizlik, cahillik ve siyasi ahlaksızlıktır” dedi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı ifadelere sert tepki gösterdi. Yıldırım, “İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i şiddetle kınıyorum. Her zaman dünya mazlumlarının yanında olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile çocuk katili Netanyahu'yu aynı kefeye koymak en hafif tabirle; hadsizlik, cahillik ve siyasi ahlaksızlıktır. Üslûb-u beyan, ayniyle insan!” ifadelerini kullandı.

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