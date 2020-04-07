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AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Mücadelemiz devam edecek'

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Mücadelemiz devam edecek'
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Mücadelemiz devam edecek'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Milli Dayanışma Kampanyası’na kinle yaklaşan hastalıklı bir zihniyet var. İmkanı olanın ihtiyacı olanla kol kola girmesine nefretle bakan bir zihniyet var. Mutlu olacakları tek konunun Türkiye’nin zarar görmesi olduğunu teşhir eden bir zihniyet bu. Bu hastalıklı zihniyet, umudu, dayanışmayı, doğruluğu ve iyiliği yücelten her adımın düşmanı. Bu zihniyetle mücadele için dayanışmayı ve iyiliği yüceltmeye devam edeceğiz” dedi.

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