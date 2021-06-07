AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Müsilaj Eylem Planı 3 yılda tamamlanacak tavizsiz uygulanacak bir eylem planıdır'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu ( MYK) toplantısı devam ederken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

"Tedirgin edici bir tablo"

Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj konusuyla ilgili çalışmaların yakın takipçisi olunduğunu belirten Çelik, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız bir çalıştay düzenledi, partimizde de Çevre ve Şehircilikten sorumlu Genel Başkan Yardımcımız konuyu takip ediyor. Hepimiz bu konuyla yakından ilgiliyiz, son derece tedirgin edici bir tablo. Tabii burada ortaya çıkan Çevre ve Şehircilik Bakanımızın açıkladığı eylem planı her açıdan güçlü bir şekilde takip edilecek ve gerekleri güçlü bir şekilde yerine getirilecek” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada konuyu bizzat takip ettiğini ve talimatlarını hatırlatan Çelik,” "Tabiat rakibimiz değil tabiat kadar arkadaşımızdır, evimizdir, çevre kaderimizdir. Tabiatı rakip gibi gören bir anlayış asla söz konusu olamaz.

Bu deniz salyası sorununun kendi kaderimiz olan tabiatı bütün bu tehlikelerden korumak ve kurtarmak için çok ciddi bir uyarı olarak ele alınması gerektiğini değerlendiriyoruz. Bakanımızın açıkladığı eylem planı tavizsiz bir biçimde uygulanacaktır. Bu vesileyle biyolojik arıtma tesislerini yapmanın ne kadar önemli olduğu, biyolojik arıtma tesisi yapmamakla övünmenin, bunlarla ilgili temel atmama töreni düzenlemenin de ne kadar yanlış bir iş olduğu bir kere daha ortaya çıktı” diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 300 kişilik bir ekibin 91 noktada Marmara Denizi'nin denetimlerini sürdürdüğünü kaydeden Çelik, şunları söyledi:

"Acil eylem planı hemen devreye girmiştir. Bu 3 yıllık plan çerçevesinde tamamlanacak bir eylem planıdır ama tabii ki bütün dış şartlar ne olursa olsun, iklim değişikliğinden başka unsurlara kadar insan eliyle kirlenmeye karşı en güçlü mücadeleyi vermemiz gerektiğini bir kere daha ifade ediyorum. Arkadaşlarımız Meclis'te de bu konunun takibini yapacaklar. Grup Başkanvekillerimizden bilgi aldık. Önergeler verilecek ve bu çerçevede bütün partilerin katılımıyla bunun takibi gerçekleştirilecek. Partimiz gerek Meclis'te gerek genel merkezde bu konunun yakın takipçisi olmaya devam edecek. Bu gündemimizde kalmaya devam edecek. Çevre Şehircilik Başkanlığımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla yakın ilişki içerisinde atılan her adım, yapılan her iş yakın bir şekilde izleniyor. İnşallah bu eylem planının hayata geçmesi demek ortaya çıkan bu kötü manzaranın yok edilmesi için adımların atılmaya başlandığının göstergesi."

Çevre konusunun 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yoğun bir şekilde ele alındığını kaydeden Çelik, "Cumhurbaşkanımızın sadece o günkü ortaya koyduğu çerçeve bundan sonrası kabinemiz için ve partimiz için bir talimattır, bir çerçevedir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı gün, Zonguldak'la birlikte İstanbul, Aydın, Kars, Malatya, Muş, Trabzon, Mersin ve Adıyaman'da 10 ayrı millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdiğini söyleyen Çelik, "Vatandaşlarımıza nefes aldıracak, şehirlerimizi daha yeşil, daha yaşanabilir hale getirecek bu millet bahçeleri projelerini çok yakın bir şekilde takip ediyoruz” dedi.

Çevreye duyarlılığın en önemli siyaset temellerinden biri olduğunu söyleyen Çelik, Aynı gün Van, Niğde ve Batman'daki atık su arıtma ile Artvin Hopa'daki içme suyu arıtma tesislerinin açılışlarının gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Atık arıtma tesislerinin ve temiz suyu korumakla ilgili faaliyetlerin partimiz açısından, siyasetimiz açısından öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunu belirtmek isterim. Çevre siyaseti, çevreye duyarlılıkla ilgili siyaset en önemli başlıklarımızdan birini oluşturuyor” açıklamasında bulundu.

Antalya'nın Alanya, Kocaeli'nin Körfez, İstanbul'un Tuzla, Ankara'nın Kızılcahamam ve Gaziantep'in Şehitkamil ilçelerinde atık getirme merkezlerinin de hayata geçtiğini dile getiren Çelik, şimdiye kadar 61 millet bahçesinin tamamlanarak hizmete sunulduğunu bildirdi. Çelik,” Böylece büyük bir nefes alma alanı, şehirlerimiz için çevre duyarlılığını gösteren yaşanabilir şehirlerin kat sayısını artıran önemli bir altyapı ortaya çıkmış oldu. Şimdi 46 ilimizde 10 milyon metrekarelik bir alana sahip 80 millet bahçesi de şu anda yapım aşamasındadır" değerlendirmesinde bulundu.

Tüm bunların yapılabilmesi için birtakım yan faktörlerin birtakım temel faktörlerle birlikte devreye girmesi gerektiğini kaydeden Çelik,”

"Bu alanda yaptığımız en önemli işlerden bir tanesi doğalgazın yaygınlaştırılmasıdır. Doğalgazın yaygınlaştırılmasının çevrenin korunmasına büyük bir etkisi vardır. Tabii geniş kapsamlı ağaçlandırma faaliyetleri sürdürülüyor, emisyonla ilgili yapılan müdahaleler de nihayetinde bu mücadelenin önemli bir parçasını oluşturuyor. Bunlar gerek Çevre Şehircilik Başkanlığımızın partimize yaptığı sunumlar gerekse MYK'da MKYK'da MYK'ya ve MKYK'ya üye arkadaşlarımızın kendi bölgeleriyle ilgili getirdikleri duyarlılıklar bakımından güçlü bir şekilde takip ediliyor. Çevre siyasetinin en önemli siyasi kalemlerimizden, en baştaki siyasi kalemlerimizden biri olduğunu ifade etmek isterim” dedi.

“Türkiye'nin başarılarıyla, milletimizin kazandığı değerlerle sevinmek siyasi idrak meselesidir”

Doğalgazın kullanıma sunulabilmesi içn gerekli çalışmaların yapıldığını kaydeden Çelik,” Bütün bu tesisler, bütün bu teknolojinin gerçekleşmesiyle kullanıma başlayacak. Enteresan bir şey Türkiye bu tarihi keşfi gerçekleşirken bile siyasi sıfatı taşıyanların rahatsızlığı. Türkiye içinde siyaset yapıyor, Türkiye'nin zenginleşmesi ile ilgili bir eleştiri ortaya koyuyor. Bunun artık bir nasip meselesi olduğu görünüyor. Türkiye'nin başarılarıyla, milletimizin kazandığı değerlerle sevinmek siyasi idrak meselesidir” dedi.

Mülteci konusunun insanlığın gündeminde yerini koruduğunu söyleyen Çelik, Yunanistan'daki ses bombalarının devreye alınmasına ilişkin, ”İnsanların bunların kullanılması ve teması halinde güçlü şekilde zarar görecekleri raporlarla açıklanıyor. Sınırlarınıza ölümden kaçan insanlar yaklaşmasın diye bunu kullanacaksınız, sonra Avrupa değerlerinden söz edeceksiniz. Danimarka'da sığınmacıların başvurularını değerlendirirken onları ülke dışına göndereceklerine dair bir yasa çıkarılıyor. Avrupa değerlerine uygunluktan bahsedilirken böyle bir yöntem kullanılması utanç vericidir. Ölümden kaçan o insanları ölüme götürmeye çalışan maskeli üniformalarını gizlemiş kişilerden hiç haberleri yokmuş gibi davranıyorlar. Bu konuda somut sonuçlar doğuran eylemler bekliyoruz” diye konuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında soruşturma başlattığı Milletvekili Ahmet Şık'ın açıklamalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Çelik şunları söyledi;

” Milletvekili sıfatı taşıyan birinin ‘devlet katildir ,devlet seri katildir' demesi Bu üslubu biz silahlı terör örgütlerinden biliyoruz. Böyle düşünüyorsa TBMM ‘de ne işi var. Böyle bir ikiyüzlülük ve terör örgütü ağzıyla konuşmak kabul edilebilir değildir. Muhalefeti eleştirisiniz, siyasi uygulamaları da eleştirirsiniz bir devlete katil demek , millet tarafından verilen devletin meşruiyetine saldırı demektir. Bu herhangi bir eleştiri değildir. Muhalefetten bazılarının arkadaşımızdır dostumuzdur diyerek sahiplenme açıklaması bu kendi -partilerinin meşruiyetini tartışmaya açar. Yargı kendi kararını verdikten sonra bizim parti olarak gurubumuza düşen vazife olursa yerine getiririz” diye konuştu.

-Hayvan hakları yasasıyla ilgili MYK'nın çalışmalarını tamamladığını konunun son kez ele alındığını söyleyen Çelik,”Bu MYK'da son kez görüşüyoruz hayvan hakları yasasını. Geçen sefer sunum yapıldıktan sonra Cumhurbaşkanımız, bunu tekrar çalışılıp getirilmesini söylemişti. Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı, son noktayı koyacağız meclis kapanmadan bu yasa hayata geçecek. Kesin talimatı budur Cumhurbaşkanımızın. Hayvanlar dünya hayatındaki yolculuğumuzda kader arkadaşımızdır. Canlılara yapılan bu işkenceleri sona erdirmek azaltmak açısından bu yasanın işlevi olacağını düşünüyoruz. Bugün MYK'da son kez tartışıldıktan sonra bu yasa için gereken adımlar atılacaktır" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Biden görüşmesinden somut hangi sonuçlar beklendiğine ilişkin ise,” İkili liderin yüz yüze görüşmeleri olacak. Daha önce tanıyorlar, birbirlerinin siyasi yaklaşımını biliyorlar. Irak dosyası Obama tarafından Biden'e verilmişti. Cumhurbaşkanlığımızın rahatsızlığı sırasında Biden evinde ziyaret etmişti. Büyük bir ajandaya sahibiz. Müttefiklikten başlayarak pek çok konuda mücadele verdik. Büyük ajandanın içinde maalesef olumsuz sayfalar var.

Sözde Ermeni soykırımının tanınması ,Rum kesimine destek, PYD YPG terör örgütüne güya DEAŞ'la ilgili mücadele yürüttüğüne yönelik verilen destek FETÖ...Türkiye'nin beklentilerine uygun iş birliğine, ikili ticaret hacminin artırılmasın yönelik performansa odaklanmamız gerekiyor. Bu konular yüzünden büyük iş birliği alanları engellenmektedir. Kendi hükümetlerimizi ABD ile ilişkiler bakımından son derece önemli bir birikimi var. Türkiye'nin yaklaşımı olumsuz sayfaları kaldırmak, olumlu alanlara daha çok odaklanmak şeklindedir. Hazırlıklarımız bu yöndedir" dedi.