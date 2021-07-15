AK Parti Sözcüsü Çelik'ten '15 Temmuz' mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Çelik paylaşımında, "Milletimizin topyekün milli egemenliğe sahip çıkıp, darbeci işgale direndiği o güne inançla bağlıyız. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şükranla. Kendi milletine silah çeken asker üniforması giymiş teröristler, Türkiye'yi sapık bir dini anlayışa teslim etmek isteyen bu alçaklar, o gece milletin güçlü iradesiyle emellerine kavuşamadılar" ifadelerini kullandı.

Hülya Keklik

İLGİLİ HABER 15 Temmuz gazisi o geceyi anlattı