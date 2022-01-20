AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Akşener'e sert tepki!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret ederek, “Eğer arzu ettiğin hesabı kesmek için İmralı'dakini çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın” ifadelerini kullanmıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Akşener'in bu ifadelerini ele alarak, sosyal medya hesabından bir dizi paylaşım yaptı.

Sözcü Çelik, Akşener'in kullandığı ifadeleri kınadıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kullanılan bu sözlerin kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

“İnsanlığın ve milletimizin düşmanı teröre karşı en güçlü ve tavizsiz mücadele Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürmektedir”

Çelik, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın hapisten çıkarılacağını söylemenin iftira siyaseti olduğuna dikkati çekerek, “Bu yaklaşım her türlü siyasi değerin çiğnenmesi demektir. Bu şekilde hem Cumhurbaşkanlığı makamına hem de Türk adaletine iftira atmak bir siyaset yapma biçimi değildir. Cumhurbaşkanımız, gerek başbakanlığı döneminde gerekse şimdi devletimizin başı olarak teröre karşı en güçlü mücadelenin verilmesinin arkasındaki iradedir. İnsanlığın ve milletimizin düşmanı teröre karşı en güçlü ve tavizsiz mücadele Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürmektedir” ifadelerini kullandı.

İyi Parti Genel Başkanı Sn Akşener'in partisinin grup toplantısında CUMHURBAŞKANIMIZ hakkında sarfettiği sözleri kınıyoruz.

Sn Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan bu sözler asla kabul edilemez. — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 20, 2022

“Devletin başına bu şekilde iftira atmak, en temel siyasi ahlak ilkelerine aykırıdır”

Sözcü Çelik, Akşener'in teröristbaşı Öcalan'ın serbest bırakılacağını iddia ederek Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na saldırmasının siyasi iftiradan başka bir şey olmadığını belirterek, “Devletin başına bu şekilde iftira atmak, en temel siyasi ahlak ilkelerine aykırıdır. Herkes Cumhurbaşkanımızın terörle mücadele iradesinin, ne teröre ne de teröristlerin başlarına geçit vermeyeceğini bilir. Cumhur İttifakı bu konuda tavizsizdir. Bunun dışında bir şeyi iddia etmek sadece ve sadece siyasi iftiradır” dedi.

“Millet İttifakı, ittifaklarında PKK/PYD/YPG'nin terör örgütü olduğunu kabul etmeyen kaç kişi var iyi saymalıdır”

Çelik, muhalefetin Türkiye gündemini, asılsız olduğunu savunduğu iddialar ile işgal etmeye son vermesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Terörle mücadele namına bir ciddiyet gösterecekse öncelikle sağını solunu kontrol etmelidir. İttifaklarında PKK/PYD/YPG'nin terör örgütü olduğunu kabul etmeyen kaç kişi var iyi saymalıdırlar. Asılsız iddialar yaymak, olmayan bir şeyden varmış gibi bahsetmek sadece terör örgütünün kara propagandasına malzeme sağlamaya yarar. Bu da terörle mücadele konusunda basiretsizlik göstergesidir. Cumhurbaşkanımız her türlü terör örgütüyle tavizsiz mücadele etmeye kararlıdır. Bunu tüm dünya görmüştür. Bu mücadeleyi teröre destek veren ülkeler de iftira siyaseti üretenler de zaafa uğratamayacaktır.”