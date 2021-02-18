AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki!

ÖMER ÇELİK'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Son operasyonlarda şehit verdiğimiz kardeşlerimiz, bir kısmı uzun zamandır terör örgütü tarafından alıkonuyordu. Silahlı kuvvetlerimizin, emniyetimizin, jandarmamızın terör örgütüne verdiği güçlü cevaplar aynı güçlü şekilde verilmeye devam edecek. En üzücü tablo, bütün bu acılarımızı yaşarken maalesef birtakım kara propagandalara cevap vermek durumunda kalmamızdır.

DİYARBAKIR ANNELERİ

Diyarbakır Anneleri'nin eylemi devam ediyor. Bu annelere katılan bazı aileler son kayıplarımızda evlatlarını kaybettiler. Bu annelerin evlatlarına kavuşmak için verdiği mücadelenin kainat kadar büyük olduğunu gösteren, evlatları için bu nöbeti tutan anneler bütün dünyayı titretecek nitelikte bir bekleyişi sürdürdüğünü gösteriyor.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ!

TSK, terörle mücadelede dünyanın en deneyimli ordusudur. CHP lideri, PKK'ya söyleyeceğini Cumhurbaşkanı'na söylüyor. Çıkıp da '13 şehidin sorumlusu Erdoğan' dediği zaman bu, Türkiye'nin terörle mücadelesine doğrudan saldıran bir provokasyondur. PKK terör örgütüne söylenecek laf, Türkiye'nin devlet başkanına söylenirse bu, şehitlere sahip çıkmak olur mu?

ABD'NİN GARA KATLİAMI AÇIKLAMASI

Kim ne derse desin, sınırlarımızda bir terör devletçiği kurulmasına müsaade etmeyeceğiz, bedeli ne olursa olsun. Terörle mücadele katıksız sürdürülmelidir. 'Eğer' diye başlarsanız sonraki sözlerinizin önemi yoktur.