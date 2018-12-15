AK Parti'li Erürker; '2019 yılı Aydın için milat olacak'

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'u makamında ziyaret eden AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Hakan Çağlar Erürker, ardından AK Parti İlçe Teşkilatında Başkan Uğur Kul ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Çalışmalarına ilçe esnafları ve Buharkentlileri ziyaret ederek devam eden Hakan Çağlar Erürker, burada yaptığı açıklamada; “2019 yılı Aydın için bir milat olacak. Allah'ın izni, Hemşerilerimizin teveccühüyle 31 Mart'ta Aydın'ı kaliteli hizmet, kalkınmacı ve yatırımcı belediyecilikle buluşturacağız. Kangren olmuş sorunları bir bir çözeceğiz. Yerel yönetimlerde Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde belediyelerden başlayan ve kesintisiz 16 yıldır süren, Türkiye'nin çehresini değiştiren kalkınma hamlesinde yerimizi alacağız. Şeffaf, adil Belediyecilikte çığır açacağız. Komşuluk hukukunun gereğini yapacağız, ayrım yapmadan tüm hemşerilerimizi rahat ettireceğiz. Aydın'ı huzur şehri yapacağız. Tarımdan turizme, ticaretten sanayiye yatırımcının önündeki engelleri kaldıracağız, altyapıyı eksiksiz kuracağız. Çiftçimizden esnafımıza, gencimizden yaşlımıza Aydınlının yüzünü güldüreceğiz. Şimdi Aydın İçin gönül seferberliği zamanı” dedi.