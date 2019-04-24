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Akar ve Çavuşoğlu'ndan kritik oplantı

Akar ve Çavuşoğlu'ndan kritik oplantı
Akar ve Çavuşoğlu'ndan kritik oplantı

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu heyetler arası değerlendirme toplantısı yapmak için Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığında yapılan heyetler arası değerlendirme toplantısına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Dışişleri Bakan yardımcıları Sedat Önal ve Yavuz Selim Kıran katıldı. Her iki bakanlıktan genel müdür ve daire başkanı seviyesinde personel de toplantıda hazır bulundu. 

Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ile Suriye'de tesis edilmesi planlanan güvenli bölge başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve dış ilişkiler konularının ele alındığı toplantıda, Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılığı vurgulandı.  

Cem Geçim - Mevlüt Hasgül

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