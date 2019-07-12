Akçaray, 6 ayda 6 milyon yolcu taşıdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.'nin işletmesini yürüttüğü Akçaray tramvayı yeni açılan istasyonlarla birlikte 6 ayda 453 bin 105 kilometre yol yaparak 6 milyon yolcu taşıdı. Filosunda 18 tramvay bulunan Akçaray'ın vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih edilmesi de yapılan hizmetin yerinde olduğunu gösterdi. 11 İstasyonla hizmet vermeye başlayan Akçaray'a, vatandaşlar tarafından gelen yoğun talepler doğrultusunda ek 3 istasyon eklenerek toplam 14 istasyon eklendi.

Yeni açılan konumda bulunan Okullar bölgesi ve Seka Devlet Hastanesinin bulunduğu duraklarda da gerek öğrencilerin gerekse hastaneye ulaşmaya çalışan vatandaşların ulaşımını hızlı, konforlu ve tam vaktinde sağlayan UlaşımPark, memnuniyet kalitesini zirveye çıkarmayı başardı.

Ömer Faruk Cankurt