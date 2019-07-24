Akdamar Kilisesi fotoğraf sergisi Aya İrini'de açıldı

Fotoğraf Sanatçısı İzzet Keribar'ın çektiği fotoğraflardan oluşan Akdamar Kilisesi fotoğrafları dün düzenlenen 'Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi' tanıtım kokteyli ile sergilenmeye başlandı. 20 gün boyunca ziyaret edilebilecek serginin tanıtım kokteyline Ermeni, Yahudi, Ortodoks cemaatlerinden çok sayıda temsilci katılırken sanatseverler de yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da mesajı okundu.

Türkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı Sahak Maşalıyan, “Akdamar Adası Kutsal Haç Ermeni Kilisesi 1100 yıllık tarihi geride bırakarak gelecek bin yıllara uzanıyor. Her gittiğimizde tarihi mekanın daha bir özenle ve titiz çalışmalarla tertip olunup geliştiğini görüyoruz. Devletimizin adaya ciddi yatırımları sayesinde, ada ve kilise zaten çoktan inanç turizmi açısından ülkemizin en gözde ziyaret beldelerinden birine dönüşmüş bulunuyor.”

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, “Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde ve İletişim Ofisinin Anadolu'da saklı kalmış başta inanç merkezleri olmak üzere tarihi eserlerin gün yüzüne çıkartılması, ülkemize ve dünyaya tanıtılması çalışılması kapsamında ilk etkinliğe Van'dan başlanmasından dolayı hem şahsım hem Van halkı adına İletişim Başkanlığımıza şükranlarımızı sunmak istiyorum.”