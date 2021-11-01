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Akdeniz'de nadir görülen merlin balığını denize geri bıraktılar

Akdeniz'de nadir görülen merlin balığını denize geri bıraktılar
Akdeniz'de nadir görülen merlin balığını denize geri bıraktılar

Antalya’nın Alanya ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen balık tutma yarışmasına katılan 2 balıkçı, Akdeniz’de nadir görüldüğü belirtilen, mızrağa benzeyen uzun ve sivri buruna sahip merlin balığı yakaladı. Yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve 15 kilogram olduğu belirtilen balık, denize geri bırakıldı.

Akdeniz’de nadir görülen merlin balığını denize geri bıraktılar - Tıkla İzle

Alanya Sportif Olta Balıkçıları ve Spor Kulübü Derneğince bu yıl üçüncüsü düzenlenen balık tutma yarışmasına, 105 tekneyle 210 kişi katıldı. Yarışmaya Antalya merkezden katılan Talat Topal ve Yusuf Kara, Akdeniz'de çok nadir görüldüğü belirtilen mızrağa benzeyen uzun ve sivri buruna sahip merlin balığı yakaladı.

Ekiplerin olta ile yakaladığı balık, uzun uğraşların sonucunda su yüzeyine çekilebildi. Bu balığın nadir olarak görüldüğünü bilen iki balıkçı, oltayı balıktan kurtararak geri bıraktı.

Balıkçıların hareketi, yarışma komitesi tarafından büyük takdir topladı. Balıkçılar bu davranışı ile yarışmada jüri özel ödülüne layık görüldü.

Ödül töreninde konuşan balıkçı Yusuf Kara, "Bu turnuvada güzel bir balık yakaladık. Akdeniz'de çok nadir görülen bir balıktı. Kılıç balığı familyasından bir balıktı. Bu balığı yakaladığımız ve bıraktığımız için ödülü bize layık görenlere teşekkür ederim" dedi.

Ertuğrul Gün
 

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