Akdeniz'de nadir görülen merlin balığını denize geri bıraktılar

Alanya Sportif Olta Balıkçıları ve Spor Kulübü Derneğince bu yıl üçüncüsü düzenlenen balık tutma yarışmasına, 105 tekneyle 210 kişi katıldı. Yarışmaya Antalya merkezden katılan Talat Topal ve Yusuf Kara, Akdeniz'de çok nadir görüldüğü belirtilen mızrağa benzeyen uzun ve sivri buruna sahip merlin balığı yakaladı.

Ekiplerin olta ile yakaladığı balık, uzun uğraşların sonucunda su yüzeyine çekilebildi. Bu balığın nadir olarak görüldüğünü bilen iki balıkçı, oltayı balıktan kurtararak geri bıraktı.

Balıkçıların hareketi, yarışma komitesi tarafından büyük takdir topladı. Balıkçılar bu davranışı ile yarışmada jüri özel ödülüne layık görüldü.

Ödül töreninde konuşan balıkçı Yusuf Kara, "Bu turnuvada güzel bir balık yakaladık. Akdeniz'de çok nadir görülen bir balıktı. Kılıç balığı familyasından bir balıktı. Bu balığı yakaladığımız ve bıraktığımız için ödülü bize layık görenlere teşekkür ederim" dedi.

Ertuğrul Gün

