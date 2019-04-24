Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist oldu

Maçtan Dakikalar
21. dakikada Zeki'nin havadan ara pasında ceza sahası içerisinde topu göğsüyle kontrol eden Cikalleshi, daha müsait pozisyondaki arkadaşı Barbosa'ya pas çıkardı. Barbosa'nın ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda, top direğin yanından auta gitti.
28. dakikada Bilal'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta barajı aşan topu kaleci Burak, yumruklayarak kornere çeldi.
36. dakikada Barbosa'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ümraniyespor savunması topu kafayla uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı ceza yayının hemen önünde Bilal kontrol etti. Bu oyuncunun yerden şutunda meşin yuvarlak kale önündeki Cikalleshi'nin önünde kaldı. Topu kontrol eden Cikalleshi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
74. dakikada Ümraniyespor atağında Leandrinho'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği aşırtma vuruşta kaleci Fatih son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+1. dakikada Eray'ın sağ kanattan ortaladığı topa Ümraniyespor savunmasının ters vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Burak'ta kaldı.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Zorbay Küçük, Esat Sancaktar, Mehmet Cem Hanoğlu
Akhisarspor: Fatih, Kadir, Caner, Lopes, Zeki (Eray dk. 90 ?), Sissoko, Regattin, Barbosa, Bilal (Serginho dk. 62), Vrsajevic, Cikalleshi (Bokila dk. 76)
Yedekler: Lukac, Halil, Aykut, Güray, Onur, Manu, Musa
Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu
Ümraniyespor: Burak, Yasir, Tarık, Timur(Madinda dk. 76), Alaaddin, Serkan (Emircan dk. 46), Muhammed, Bahadır, Recep, Leandrinho, Atabey (Vasilogiannis dk. 46)
Yedekler: Metin, Birol, Uğur, Diabang
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Gol: Cikalleshi (dk. 36) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Tarık, Serkan (Ümraniyespor), Bilal (Akhisarspor)