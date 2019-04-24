Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist oldu

Maçtan Dakikalar

21. dakikada Zeki'nin havadan ara pasında ceza sahası içerisinde topu göğsüyle kontrol eden Cikalleshi, daha müsait pozisyondaki arkadaşı Barbosa'ya pas çıkardı. Barbosa'nın ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda, top direğin yanından auta gitti.

28. dakikada Bilal'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta barajı aşan topu kaleci Burak, yumruklayarak kornere çeldi.

36. dakikada Barbosa'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ümraniyespor savunması topu kafayla uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı ceza yayının hemen önünde Bilal kontrol etti. Bu oyuncunun yerden şutunda meşin yuvarlak kale önündeki Cikalleshi'nin önünde kaldı. Topu kontrol eden Cikalleshi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

74. dakikada Ümraniyespor atağında Leandrinho'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği aşırtma vuruşta kaleci Fatih son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+1. dakikada Eray'ın sağ kanattan ortaladığı topa Ümraniyespor savunmasının ters vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Burak'ta kaldı.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Zorbay Küçük, Esat Sancaktar, Mehmet Cem Hanoğlu

Akhisarspor: Fatih, Kadir, Caner, Lopes, Zeki (Eray dk. 90 ?), Sissoko, Regattin, Barbosa, Bilal (Serginho dk. 62), Vrsajevic, Cikalleshi (Bokila dk. 76)

Yedekler: Lukac, Halil, Aykut, Güray, Onur, Manu, Musa

Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu

Ümraniyespor: Burak, Yasir, Tarık, Timur(Madinda dk. 76), Alaaddin, Serkan (Emircan dk. 46), Muhammed, Bahadır, Recep, Leandrinho, Atabey (Vasilogiannis dk. 46)

Yedekler: Metin, Birol, Uğur, Diabang

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Gol: Cikalleshi (dk. 36) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Tarık, Serkan (Ümraniyespor), Bilal (Akhisarspor)