AKOM'dan İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

AKOM, Ramazan Bayramı'nın birinci gününden beri kuzeyden esen poyrazın, yarın sabah saatlerinden itibaren yönünü güneyli yönlere çevireceği ve mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların yarından itibaren kademe kademe artacağı tahminini paylaştı.



İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününden itibaren kuzeyli (Poyraz) yönlerden esen rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren yönünü güneyli (Lodos) yönlere çevireceği, halihazırda mevsim normallerinin altında (16-17C) seyreden sıcaklıkların Perşembe (Yarın) gününden itibaren kademe kademe artarak 22C'lere kadar yükseleceği tahmin ediliyor.