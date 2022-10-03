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Akrabalar arasında silahlı kavga: Saldırgan etrafa rastgele ateş açtı

Akrabalar arasında silahlı kavga: Saldırgan etrafa rastgele ateş açtı
Akrabalar arasında silahlı kavga: Saldırgan etrafa rastgele ateş açtı

Eyüpsultan’da akraba oldukları öğrenilen 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan birisi elindeki silahla sokakta etrafa rast gele ateş açtı. Sokak üzerinde yaşanan ve paniğe yol açan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Akrabalar arasında silahlı kavga: Saldırgan etrafa rastgele ateş açtı - Tıkla İzle

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan Karadolap Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre akraba oldukları öğrenilen 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan birisi elinde bulunan silahla sokakta koşmaya başladı. Saldırgan daha sonra elindeki silahla etrafa rast gele ateş açtı. Açılan ateş sonrası sokak üzerinde kısa süreli panik yaşandı.

Furkan Duman

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