Akrabalar arasında silahlı kavga: Saldırgan etrafa rastgele ateş açtı

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan Karadolap Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre akraba oldukları öğrenilen 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan birisi elinde bulunan silahla sokakta koşmaya başladı. Saldırgan daha sonra elindeki silahla etrafa rast gele ateş açtı. Açılan ateş sonrası sokak üzerinde kısa süreli panik yaşandı.

Furkan Duman

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