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Akrabalar arasındaki arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 2 yaralı

Akrabalar arasındaki arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 2 yaralı
Akrabalar arasındaki arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 2 yaralı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde akrabalar arasında çıkan arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çelikhan ilçesinin Pınarbaşı beldesinde akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Arazi yüzünden meydana gelen olayda H.K. isimli kişi bıçak darbesiyle, M.K. isimli kişi ise sopa darbesi sonucu yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan H.K. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Mikail Ölmez

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