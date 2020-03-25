Aksa Akrilik koronavirüs önlemlerini artırdı

Koronavirüs salgını nedeniyle, ilk andan itibaren ciddi önlemler alan Aksa Akrilik, dünyadaki ve Türkiye'deki üretim tesislerinin yaptığı uygulamaları sürekli takip ederek tedbirlerini günden güne arttırdığını duyurdu. Şubat ayından itibaren fabrika içerisinde ve servislerde sürekli dezenfeksiyon uygulaması yapılırken, çalışan servislerinde ve yemekhanede tek sıra oturma sistemine geçildi. Ayrıca, ofis çalışanlarına yönelik olarak 13 nisana kadar uzaktan çalışma uygulamasına geçen şirket, 12'şer saatlik yeni vardiya düzeniyle de fabrika giriş sayısını minimize etti.

Yapılan bilgilendirmeye göre, şubat ayından itibaren fabrika içerisinde ve servislerde dezenfeksiyon uygulaması yapılırken, çalışan servislerinin sayısı artırılarak tek oturma düzenine geçildi. Önlemler kapsamında yemekhanede tek sıra ve 1,5 metrelik sosyal mesafeyi korumak amacıyla işaretlendirmeler yapılırken, toplu vakit geçirilen yerlerde sosyal etkileşimi azaltmaya yönelik tedbirler de artırıldı. Fabrika girişlerinde ve birçok noktada yakın temas olmaması için gerekli uyarı işaretlendirmeleri de yapıldı. Ayrıca, yakın temas gerektiren görevlerde çalışanların cerrahi maske ile çalışması zorunlu kılındı.

Mart ayı başından itibaren yurt dışı ve yurtiçi seyahatleri, şirket içi ve dışı eğitimleri, kurum içi ve dışı tüm toplantılarını erteleyen şirket, fabrikaya zorunlu olarak dışarıdan giriş yapan ziyaretçilerin ise ateşini ölçerek girişlerine izin veriyor. İnsan odaklı yaklaşımıyla her zaman çalışanlarının ve paydaşlarının sağlığı önceliğinde faaliyetlerini yürüten şirket, üretim ve çalışma alanlarında hijyen sağlamak amacıyla dezenfeksiyon uygulamasına da sürekli olarak devam ediyor.