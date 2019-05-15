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Aksaray'da 18 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi

Aksaray'da 18 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi
Aksaray'da 18 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi

Aksaray’da polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı tırda 18 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray-Adana karayolunda rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Adana'dan Aksaray istikametine seyreden 73 plakalı tırı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen KOM ekipleri arama yapmak için tırı arama noktasına çekti. Tırın dorsesinde yapılan aramada 18 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü M.A. (48) emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Yasin Can
 

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