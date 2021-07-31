Aladağ yangını kısmen kontrol altında

İlçeye bağlı Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da saat 03.00 civarında çıkan yangın bugün itibariyle kısmen kontrol altına alındı.

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, Topallı Mahallesi'nde 20 evin yandığını, 8 hayvanın da telef olduğunu belirterek, “Çok şükür Topallı ve Boztahta mahallelerinde çıkan yangının önü alındı gibi. İçeri de soğutma çalışmaları yapıyoruz. Bazı yerlerde ufak tefek yangın olsa da yangın alanının içerisinde.

Onu da pek önemsemiyoruz. En azından başka bir yöne yönelmesinin önüne geçmiş olduk. İlçemizde şimdiye kadar yaşadığımız en büyük yangındı diyebiliriz. Topallı ve Boztahta mahallelerinin güneyi tamamen yandı. 3 köyümüzü boşalttık. Maalesef ki Topallı mahallemizde 20 hane yandı. 8 tane hayvan telef oldu. Şimdi biz de kriz masası oluşturduk ve ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın hizmetindeyiz” diye konuştu.

“Yardım için herkes elinden geleni yapıyor”

İlçeye yardım için gelenlere de teşekkür eden Akgedik, “Gönüllü kuruluşlar bizlere yardım ediyorlar. Sabahlara kadar bizlerle beraberler. Türkiye bu konuda tek yürek oldu. Telefonlara cevap veremiyoruz. O derece çok arayan var” dedi.

“Çok güzel ormanlarımız gitti”

Bölgenin afet bölgesi ilan edildiğini ve vatandaşların yaralarının biran önce sarılacağını aktaran Başkan Akgedik, “İnşallah böyle devam eder de biran önce soğutma işlemlerini tamamlar zarar gören vatandaşlarımızın eksiklerini gideririz. Devletimiz bölgeyi afet alanı ilan etti. İnşallah vatandaşlarımızın hasarları da yakın zamanda giderilir. Buradaki tesellimiz şükür ki hiçbir insanımızı kaybetmedik. Çok güzel ormanlarımız gitti ama tekrardan dikeriz” ifadelerini kullandı.

Yanan alanın büyüklüğüyle ilgili de bilgi sahibi olmadıklarını belirten Akgedik, “Ciddi bir alan maalesef yandı. Orman teşkilatımız yangından sonra ölçümü yapacaktır. Yangın kısmen kontrol altına alındı soğutma çalışmaları devam ediyor” şeklinde konuştu.

Elif Ayşenur Bay - Umutcan İşledici

