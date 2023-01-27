Alanya'da orman yangını

Güzelbağ Mahallesi Bayırkozağacı mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Yangına ekiplerin karadan müdahalesi devam ediyor.

Alanya Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez, İHA'ya yaptığı açıklamada, bölgenin çok kayalık ve sarp olması sebebiyle mücadelede güçlük çekildiğini belirterek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiye birimi ve Alanya Orman İşletme'ye ait tüm ekipler bölgeye kaldırıldı. Alanya Belediyesinden de su tankeri takviyesi yapıldı" dedi.

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