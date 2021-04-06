Alanyaspor ile Beşiktaş 10. randevuda

Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor yarın saat 19.00'da Beşiktaş'a konuk olacak. Vodafone Park'ta oynanacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. İki ekip lig tarihinde bugüne dek 9 kez karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlılar 7 kez sahadan galip ayrıldı. Alanyaspor ise rakibine karşı tek galibiyeti bu sezonun ilk yarısında 2-1'lik skorla aldı. Bir maçta ise iki takım puanları paylaştı. Turuncu-yeşilli takım İstanbul'daki rövanş maçını da alarak Beşiktaş'a karşı bu sezonki ikinci galibiyetini almak istiyor. Bu sabah hava yoluyla İstanbul'a giden Alanyaspor, hazırlıklarını Beşiktaş Ümraniye Tesisleri'nde yapacağı idmanla tamamlayacak.

Alanyaspor'da 2 eksik

Aytemiz Alanyaspor'da sakatlıkları bulunan orta saha oyuncusu Efecan ve stoper Caulker'un Beşiktaş karşısında forma giymesi beklenmiyor. Alanyaspor'un Beşiktaş maçı karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: "Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Berkan, Kadzior, Salih, Davidson, Bareiro."

Erdal Anak