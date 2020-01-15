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Alanyaspor - Kayserispor maçını Ali Palabıyık yönetecek

Alanyaspor - Kayserispor maçını Ali Palabıyık yönetecek
Alanyaspor - Kayserispor maçını Ali Palabıyık yönetecek

Aytemiz Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor arasında Cumartesi günü oynanacak olan ligin 18. hafta karşılaşmasını Ankara Bölgesinden Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 18. haftasında 18 Ocak 2020 Cumartesi günü Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumunda saat 14.00'de oynanacak olan Alanyaspor-Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Aytemiz Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.

Palabıyık'ın yardımcılıklarını yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Maçın 4.Hakemi Bilal Köseoğlu. Aytemiz Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor maçının VAR Hakemi Özgüç Türkalp olurken, AVAR Hakemi ise Yasin Kol yapacak.

Yüksel Yıkılmaz


 

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