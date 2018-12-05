ALES SINAV SONUÇLARI 2018: ALES sonuçları SORGULA |ALES sınav sonuçları açıklandı mı? ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. 18 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen ALES/3 sınavının ardından adaylar heyecanla sonuçlarını merakla araştırmaya başladı. ALES sınav sonuçlarını nereden öğrenebiliriz ALES ne zaman açıklanacak? Hepsi haberimizin detayında ...

Lisansüstü eğitim programlarına devam etmek isteyen lisans mezunlarının girdiği 3. ALES Sınavı sonuçları için tarih verildi.

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/3 sınavının sonuçları 20 Aralık 2018 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak. https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden adaylara duyurulacak.

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

ALES PUAN HESAPLAMA

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları

Puan Türü Sayısal Testi Sözel Testi

ALES Sayısal Puanı 0,75 0,25

ALES Sözel Puanı 0,25 0,75

ALES Eşit Ağırlık Puanı 0,50 0,50

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.