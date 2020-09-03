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ALES sınav sonuçları açıklandı!

ALES sınav sonuçları açıklandı!
ALES sınav sonuçları açıklandı!

ÖSYM sınav takviminde 7 Eylül'de açıklanacağı belirtilen ALES sınavının sonuçları bugün açıklandı.

ÖSYM:"16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 03 Eylül 2020 tarihinde saat 10.30'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır."

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